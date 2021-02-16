Kongolu Kaumbalynı, Kayseri'ye gelin geldi

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı ile Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Milcano Şamlı, dünya evine girdi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, internette tanışan Kaumbalynı ile Şamlı, evlenmek için belediyeye müracaat etti.

Müslümanlığı da kabul eden Kaumbalynı, Şamlı ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde kıydığı nikah törenle hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenine Kaumbalynı ve Şamlı ailelerinin yakınları katıldı. Özdoğan, çifte Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali ve Türk bayrağı hediye etti.

Yeni çifte nasihatlerde bulunan Özdoğan, nikah cüzdanını geline takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin