Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde sabah saatlerinde bir Katolik kilisesine EYP ile saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ibadet etmeye gelen Hristiyanların hedef alındığı saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle kilisedeki banklarda hasar meydana geldiği öğrenildi. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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