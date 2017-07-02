Konfederasyonlar Kupası'nda Şampiyon Almanya Oldu

Efsane futbolcu Gary Lineker'in "Futbol basit bir oyundur; 22 kişinin 90 dakika topu kovaladığı sonunda her zaman Almanların kazandığı bir oyundur." sözü, yine gerçek oldu.

Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya ve Şili karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan müsabakayı Almanya, 20'de Lars Stindl'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

KARİYERİNİN EN KOLAY GOLÜNÜ ATTI

Şili, maçın genelinde yüzde 65 civarında topla oynasa da Almanya'ya yenilmekten kurtulamadı. Panzerler özellikle ilk yarıda golü bulana kadar kalelerinde ciddi bir baskı gördü. Golde ise Marcelo Diaz'ın inanılmaz hatası öne çıktı. Diaz topu kaptırınca Timo Werner bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, pasında Stindl topu ağlara gönderdi.

GENÇ KADROYLA ŞAMPİYON

Benzer bir hatayı Şili ilk yarıda bir kez daha tekrarlarken, Leon Goretzka fileleri bulamadı. Almanya tarihindeki ilk FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde genç kadrosuyla ilk şampiyonluğunu elde ederken, özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde ciddi anlamda agresifleşen Şili ise ilk finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Şili'nin son dakikalardaki çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.