: KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Toplumun yüzde 80'i çocuklarının geleceğinden kaygılı

06.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:46

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Ocak ayında yaptıkları araştırmaya göre toplumun yüzde 80'inin çocuklarının geleceği için kaygılı olduğunu söyledi. Araştırmanın Ocak ayının ilk haftası yapıldığını belirten Ağırdır, "Bu yönetilebilir bir duygu hali değil. Bütün bu problemleri sadece yeni gerilimler ve o gerilimlerin üreteceği şoven veya popülist duygu kabarmaları ile yönetmeye çalışıyor iktidar. Ama bütün sahiciliğini yitirdiği için bu gerilimler onun beklediği artıyı getirmiyor" dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu, Sayıların Dili'nde bu hafta Türkiye dış politikası, Suriye ve Suriyelilere yönelik politikalar ile Türkiye'deki kutuplaşmayı yorumladı.

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