KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Gergerlioğlu ve HDP'ye yapılanlar hepimizin utancı; Erdoğan üzerinden...
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KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Gergerlioğlu ve HDP'ye yapılanlar hepimizin utancı; Erdoğan üzerinden...

23.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:54

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın HDP'ye yönelik baskısı ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi için "hepimizin utancı" diyerek yapılanların sadece iktidarın politikalarının bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ortaya çıkan fotoğrafta herkesin...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın HDP'ye yönelik baskısı ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi için "hepimizin utancı" diyerek yapılanların sadece iktidarın politikalarının bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ortaya çıkan fotoğrafta herkesin kendinde bir sorumluluk payı görmesi gerektiğini ifade etti. 

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, HDP'ye açılan kapatma davası ve iktidarın 2023'e giderken izlediği politikaları Sayıların Dili'nde Murat Sabuncu'ya yorumladı.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Gergerlioğlu ve HDP'ye yapılanlar hepimizin utancı; Erdoğan üzerinden...

Kaynak: DailyMotion.com

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