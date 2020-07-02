Konami'ye Bomba Tehditinde Bulunan Öğrenci Tutuklandı Japonya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi, Konami'ye bomba tehditinde bulundu. Konami'ye bomba tehditinde bulunan öğrenci, Tokyo polisi tarafından tutuklandı.

Japonya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi, Konami'ye bomba tehditinde bulundu. Konami'ye bomba tehditinde bulunan öğrenci, Tokyo polisi tarafından tutuklandı. Lise öğrencisi, Konami firmasını neden tehdit etti? Gerçekleşen olayla ilgili detaylar haberimizde.

Konami'ye Bomba Tehditinde Bulunan Öğrenciye Tutuklama Kararı

IGN'deki habere göre Japonya'da bir lise öğrencisi, Konami'nin ofisini bombalayacağını söyleyerek Japonya merkezli oyun firmasını tehdit etti. Lise öğrencisi, 16 ila 18 Haziran tarihleri arasında çevrim içi uygulama mağazasının yorumlar kısmından Konami'ye tehditte bulundu. Söz konusu oyunun PES 2020'nin mobil sürümü olduğu belirtildi.

Lise öğrencisi, çevrim içi uygulama mağazasının yorumlar bölümünde "Konami'nin genel merkezini havaya uçuracağım. Konami'de çalışan herkesi öldüreceğim" ifadelerini kullanarak Konami'yi tehdit etti. Bunun üzerine Metal Gear Solid, Pro Evolution Soccer ve Silent Hill gibi yapımlar ile tanınan video oyun şirketi Konami, güvenlik önlemlerini artırdı.

Suçlamaları kabul eden lise öğrencisi, Tokyo polisi tarafından tutuklandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi, tutuklanmasının ardından PES 2020'nin mobil sürümünde yer alan bir hataya sinirlendiği için böyle bir yorumda bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: Tamindir