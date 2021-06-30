Konami ve Bloober Team yeni stratejik ortaklıklarını duyurdu
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Konami ve Bloober Team yeni stratejik ortaklıklarını duyurdu

Konami ve Bloober Team yeni stratejik ortaklıklarını duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Konami ve Bloober Team yeni stratejik ortalıklarını kamuoyuna duyurdu. Söz konusu ortaklık içerik geliştirme ve teknik bilgi alışverişini kapsıyor. İki şirketin başkanı, anlaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Layers of Fear serisi, Observer ve Medium gibi oyunların geliştiricisi Polonya merkezli Bloober Team ile oyun dünyasının güçlü şirketlerinden Konami arasında yeni bir stratejik ortaklık oluşturuldu. Metal Gear, Silent Hill, Castlevania ve Yu-Gi-Oh gibi popüler yapımların hem yayıncılığını hem geliştiriciliğini üstlenen Konami, yaptığı açıklama ile söz konusu ortaklığın teknik bilgi alışverişi ve içerik geliştirme üzerine olduğunu belirtti.

Konami ve Bloober Team arasındaki ortaklık duyurulduktan sonra kamuoyunda bu hamlenin Silent Hill odaklı olabileceği düşüncesi yayıldı. Konami'nin başka büyük bir Japon geliştiriciye yeni bir Silent Hill oyunu yaptırdığı hakkında teoriler ileri sürüldü.

Bloober Team Başkanı Piotr Babieno:

"Bugün benim için tarihi bir gün ve son birkaç yıllık çalışmalarımızın zirve noktası. Konami gibi tanınmış bir şirketin Bloober Team ile stratejik olarak işbirliği yapmaya karar vermesi, bizim de oyun piyasasına öncülük edenlere katıldığımız ve bu pazardaki lider oyuncular için eşit seviyede ortak olduğumuz anlamına geliyor."

Konami Temsilci Direktörü Hideki Hayakawa:

"Şirket olarak bilgi teknolojisini kullanarak benzersiz eğlence içeriği ve bu içeriğin keyfini çıkarmanın yollarını sunuyoruz. Dijital eğlence endüstrisi için gelecekte iş ortamında önemli değişiklikler bekleniyor. Yüksek kaliteli içerikler yaratmak için Bloober Team ile özelliklerimizi ve güçlerimizi birleştirmek için sabırsızlanıyoruz."

Kaynak: Playerbros

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