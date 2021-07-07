KONAMI, FC Barcelona oyuncuları hakkında açıklamada bulundu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KONAMI, FC Barcelona oyuncuları hakkında açıklamada bulundu!

KONAMI, FC Barcelona oyuncuları hakkında açıklamada bulundu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

KONAMI, yaşanan olaylara bir açıklık getirdi.

Pro Evolution Soccer (PES) serisi ile akıllara kazanan oyun şirketi Konami, FC Barcelona oyuncuları hakkında açıklamada bulundu.

Bu açıklamanın yapılmasının sebebi ise 2019 yılında Griezman ve Dembele'nin kaldıkları otelde yetkililer ile dalga geçmesine dayanıyor. Dembele, otel yetkililerine "Bu nasıl bir geri kalmış dildir, ülkenizde teknolojik olarak gelişmiş misiniz, değil misiniz?" tarzında ifadeler kullandığı iddia ediliyor.

Şirketin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Konami Digital Entertainment, spor felsefesinde, her türlü ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna inanmaktadır. Daha önce Antoine Griezmann'ı Yu-Gi-Oh'umuz olarak duyurmuştuk! Ancak son olayların ışığında, içerik elçimiz ile sözleşmeyi iptal etmeye karar verdik. eFootball PES franchise'ımızla ilgili olarak, ortağımız FC Barcelona'dan bu davanın ayrıntılarını ve gelecekteki eylemlerini açıklamasını talep edeceğiz.

Playerbros ekibi olarak meydana gelen bu tarz ırkçı söylemleri kınıyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Selin Şekerci Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Younes Belhanda Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KONAMI, FC Barcelona oyuncuları hakkında açıklamada bulundu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:51:33. #1.15#

title