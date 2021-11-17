Konak'ta "Kadın Öyküleri" Kısa Öykü Yarışması sonuçlandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve "Kadınlar, Kentler, Umutlar" başlığı altında yapılan Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanından kadın öyküleri yağdı. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, 24 Kasım Çarşamba günü yapılacak tören ile sahiplerine verilecek.

Konak Belediyesi'nin, kadınların kendi öykülerini dile getirebilecekleri, kendi sesini duyurabilecekleri, bu amaçla yalnızca kadınların katılımına açık olarak düzenlediği "Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması sonuçları açıklandı. "Kadınlar, Kentler, Umutlar" başlığı altında yapılan Kısa Öykü Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanından 18 yaş üstü kadın katılımcılar 670 eser ile yer aldılar. Kadınların kendi öykülerini dile getirebilmelerini sağlamanın yanında kadın yazarları edebiyat dünyasına kazandırmayı da hedefleyen "Kadın Öyküleri" yarışmasında Özlem Tezcan Dertsiz "Umuda Köprü" eseriyle birinciliğe layık görüldü.

Eserler titizlikle değerlendirildi

Edebiyat dünyasının başarılı kadın yazarları; Handan Gökçek, Müge İplikçi, Raşel Meseri, Nergis Seli ve Hülya Soyşekerci'den oluşan jüri, 670 eser arasından ön elemeyi geçen 250 eseri titizlikle inceledi. Üç aylık bir değerlendirme sonucunda Birinciliği Özlem Tezcan Dertsiz (Umuda Köprü), İkinciliği Zehra Gül Ergün (Bütün Yollar Bizimdir), Üçüncülüğü Alkım doğan (Kestim Kara Saçlarımı Gülten Abla), Jüri Özel Ödülü'nü de Hilal Özegen Coşkun(Havva'nın Gölgesi) aldı.

Ödüller sahiplerine törenle verilecek

Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni 24 Kasım Çarşamba Günü Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılacak. Saat: 13.30'da Kadın Yazarlar İmza Standının açılmasıyla başlayacak olan etkinliğin ardından ödüller sahiplerine törenle verilecek. Törende Flamenco Esmira Grubu, Flamenko Dans ve Müzik Gösterisi de yer alacak.

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