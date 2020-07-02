Konak'ın 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konak'ın 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı oturumunda belediyenin 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı.

Konak'ın 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı
02.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:58

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı oturumunda belediyenin 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı. Başkan Batur, "Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem teknik açıdan hem de bütçesi ile güçlü bir belediyeyiz" dedi.

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonu'nda gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği oturum başlangıcında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a soysal medya üzerinden yapılan çirkin saldırı, meclisteki tüm parti grupları tarafından kınandı. Başkan Batur, kadın ve çocuklara yönelik ve onlar üzerinden yapılan her türlü saldırının karşısında olduklarını ifade ederek, "Esra Albayrak'a kadınlar ve çocuklar üzerinden yapılan saldırıyı kınıyoruz. Nereden gelirse gelsin, özellikle kadın ve çocuklar üzerinden yapılan bu tür saldırılara karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz ve kınıyoruz" diye konuştu.

"Biz güçlü bir belediyeyiz"

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, 2019 mali yılı kesin hesap cetveli oy çokluğu ile onaylandı. Belediye giderlerinin ve maddi tutanaklarının gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hiçbir harcamanın boşa gitmediğini, her adımın ince hesaplandığını söyleyerek güçlü bir belediye olduklarının altını çizdi. "Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın" sözleriyle Konak Belediyesine duyduğu güveni vurgulayan Batur, şöyle konuştu: "Hiç kaygılanmayın. Biz borçlanma yetkisini aldığımızda hesapları yaparak aldık. Borçlanabiliriz, belediyeler para biriktirme yeri değil. 2024 yılında, dönem bittiğinde Konak Belediyesinin neler yaptığı hep birlikte göreceğiz. Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir de Konak Belediyesinin yapısal ve bütçesel bir gücü var. Hem teknik açıdan hem de bütçesi ile güçlü bir belediyeyiz. Göreceksiniz ki biz tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz, meclis grubumuz ve belediye çalışanlarımızla Konak halkının duyduğu güvene layık olmaya çalışıyoruz."

Restorasyon atağı başladı

Belediyenin çalışmalarındaki son durum ile ilgili bilgiler veren Başkan Batur, Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki tarihi İkiçeşmelik çeşmelerine bitişik kaçak yapıların yıkımına başlandığını söyledi. Çeşmelerin restorasyon projesinin yıkımın ardından yapılacağını dile getiren Batur, Silahhane binası ve Kıllıoğlu Hamamı restorasyon projesi ihalelerinin de tamamlandığını aktardı. Öte yandan 1. Kadriye Mahallesinde inşa edilecek sosyal tesisin de hafriyat çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

7/24 Kütüphane hazırlıkları son aşamada

Karataş semtindeki Dario Moreno Sokağı'nın başında yer alan belediyeye ait tarihi bina hakkında da bilgi veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu binanın 7/24 açık olan bir kütüphane olarak hizmet vereceğini söyledi. Kitapların binadaki yerlerini aldıklarını dile getiren Batur, envanter çalışmasının davam ettiğini ve yakın zamanda hizmete açılacağını ifade etti.

Konak'ta kadın gücü hareketi

Konak Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı arasında yapılan ve Hollanda Dışişleri Bakanlığınca finanse edilen "Türkiye'de yaşayan mülteci ve yereldeki dar gelirli kadınları güçlendirme projesi" ile ilgili protokol, Hukuk, İnsan Hakları ve Emek ile Avrupa Birliği komisyonlarına havale edildi. Kadınların Güçlendirilmesine yönelik Programların Uygulanmasına" yönelik protokol de Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarına havale edilerek Konak'ta kadınların güçlenmesi adına bir adım daha atıldı. Ayrıca, kadın emeğinin ve üretiminin değerlendirilmesi, ekonomiye katkı getirmesi, üretkenliğini destekleyerek ekonomileri katkı koymalarını sağlamak adına Konak'ta pazar yerlerinde emek pazarları kurulması konusu da gündeme geldi. Başkan Abdül Batur, kurdukları Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini hatırlatarak, bu konuda gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim Haber
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır Haber
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar Haber
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğulcan Engin Ayşegül Yıldız Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Konak'ın 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 10:15:00. #1.15#
title