Konak Belediyespor oyuncuları Galibiyet sonrası Ata'sına koştu

SAMSUN (Bültenler) - Maç sonrası İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na koşan takım oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hain saldırıların hedefi olan onur anıtının önünde "Atam İzindeyiz" pankartı açarak Mustafa Kemal Atatürk'e, kurduğu Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkacaklarının sözünü verdi.

Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Ligi 2021-2022 sezonu devre arasına galibiyetle girdi. Samsun deplasmanında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 2-1 mağlup eden mavi beyazlı ekip, maç sonrası, geçtiğimiz günlerde uğradığı çirkin saldırıyla gündeme gelen Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Konak Belediyespor'un kadın futbolcuları "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, başta Cumhuriyet olmak üzere bıraktığı eser ve değerlerine sahip çıkacaklarının sözünü verdi.

Liderlik için mücadele edecek

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde birinci sezonun ilk yarısını Samsun'da aldığı galibiyetle kapatan Konakbelediyespor, devreyi 5. sırada tamamladı. Bugüne dek yenilgi almayan ve grup liderini 4 puan geriden takip eden takımın liderlik mücadelesi ikinci devrede devam edecek.

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