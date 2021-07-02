Konak Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Konak Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında, "işyeri ruhsat ile imar ve mesafe uygunluk başvuru" işlemlerini online hale getiren ve ilk kez Konak Belediyesi'nce başlatılan e-ruhsat uygulaması meclis üyelerine anlatıldı.

Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi'nin, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması'nda kazandığı ödül de meclise geldi. Konak Belediyesi Müzeleri ile ilgili yapılandırma çalışması başlattıklarını ifade eden Başkan Batur, İzmir Karikatür Müzesi'nin eylül ayında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi binasında yeniden faaliyete başlayacağını müjdeledi.

Konak Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönetimindeki meclis oturumunun başında, ilk kez Konak Belediyesi'nce uygulanan ve "işyeri ruhsat ile imar ve mesafe uygunluk başvuru" işlemlerini online hale getiren e-ruhsat uygulaması hakkında meclis üyelerine sunum yapıldı. Esnafa büyük kolaylık sağlayan uygulamanın ilerleyen süreçte diğer belge ve ruhsatlarda da uygulanacağının müjdesini veren Başkan Batur, "E-ruhsat, vatandaşın, esnafımızın işlemlerini daha hızlı tamamlamasını sağlayacak. İlerleyen günlerde, dijital arşiv sistemine geçtiğimizde, inşaat ruhsatları ve oturma raporları ile ilgili de benzer bir çalışma yapmayı planlıyoruz" dedi.

Batur: Meclisten çıkan kararları uygulayabilen bir belediyeyiz

Meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde Konak Belediyesi'nin tesis, merkez ve hizmetlerini yerinde görmek için meclis üyelerine yönelik düzenlenen inceleme gezileri de dile getirildi. Hizmetler ile ilgili yorumlar için teşekkür eden Başkan Batur, "Birlikte Konak, anlayışını sergileyen bir belediyeyiz. Meclisten çıkan kararları uygulayabilen bir belediyeyiz. Yapılan çalışmalara verilen katkılar konusunda da her zaman teşekkürü ön planda tutuyoruz. Tamamladığımız çalışmalarda emeği geçen geçmiş dönem Belediye Başkanımız Sema Pekdaş'a, 1.Kadriye'deki sosyal tesis alanı ve diğer konularda hep yanımızda ve destek olan İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum.Bakanlıklar ve bakanlıkların kentimizdeki yetkili organlarına; İZKA ve valiliğin katkı payının Konak'a ulaşması noktasında İzmir Valimiz Sayın Selim Köşger'e teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bu hizmetlerin daha iyi noktaya gelmesi, yeni projelerin yapılması konusunda da sizlerin fikirlerine önem verdiğimizi her zaman söylüyoruz" diye konuştu.

İzmir Karikatür Müzesi yeni yerinde

Meclis toplantısının bitiminde, Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi'nin, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması'nda "Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri" dalında kazandığı ödül de meclise getirildi. Ödülü alan Başkan Batur, Konak Belediyesi Müzeleri ile ilgili yapılandırma çalışması başlattıklarını ifade etti. İzmir Karikatür Müzesi'nin ise eylül ayında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi binasında faaliyete yeniden başlayacağını müjdeledi.

Askıda Kurban yeniden

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz yıl örnek bir dayanışma kampanyası olarak iz bırakan ve 2 Ton kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran "Askıda Kurban" kampanyasının bu yıl da yapılacağını duyurdu. Başkan Batur, kampanya ile ilgili bilgi ve detayların belediyenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler