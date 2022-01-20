Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki yenilmezliğini sürdürdü.

Konak Belediyesi'nin Kadın Futbol Takımı,Turkcell Kadın Futbol Süper LigiB Grubu maçlarında bu hafta Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Takımını konuk etti. Atatürk Stadyumu 1 No'lu yan sahada gerçekleşen mücadeleden galip ayrılan Konak Belediyespor, hanesine 3 puanı yazdırdı. 2-0 biten maçta golleri Ugochi Cynthia Emenayo ve Leyla İlter attı.

Başkan uğur getirdi

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımının puanını 12'ye çıkaran mücadelede, Konak Belediye Başkanı Abdül Baturda tribünlerdeki yerini alarak takımı yalnız bırakmadı. Altı haftayı geriden bırakan Süper Lig'de yenilgisiz devam eden Konak Belediyespor, Sivasspor'a karşı aldığı skorla galibiyet sayısını 3'e çıkardı.Mavi Beyazlı ekip, önümüzdeki Pazar günü, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımıyla karşılaşacak.

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