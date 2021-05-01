Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
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Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı

Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Suriye sınırındaki Öncü Hudut Karakolu'nda komutanı ile tartışması sonucu vurularak hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya,(23) memleketi Gaziantep'te düzenlene törenin ardından defnedildi.

Kilis'in Suriye sınırındaki Öncü Hudut Karakolu'nda komutanı ile tartışması sonucu vurularak hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya,(23) memleketi Gaziantep'te düzenlene törenin ardından defnedildi.

Olay, Kilis Öncü Hudut Karakolu'nda gerçekleşti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Astsubay ile Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası cinnet getiren astsubay Kaya'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Komutanı tarafından vurularak hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın cenazesi Kilis'ten memleketi Gaziantep'e getirildi. Kaya'nın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile askeri erkan ve Kaya'nın ailesi katıldı.

Ayakta durmakta zorlanan Kaya'nın ailesine oğullarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, Bahaddin Nakıboğlu Caminde düzenlenen cenaze töreni sonrası Asri mezarlıkta defnedildi. - GAZİANTEP

Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Komutanı tarafından vurulan asker son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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