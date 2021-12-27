KÖMÜRDEN ZEHİRLENEN İNFAZ KORUMA MEMURU VE ARKADAŞI ÖLDÜ - Haberler
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KÖMÜRDEN ZEHİRLENEN İNFAZ KORUMA MEMURU VE ARKADAŞI ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, evin içinde mangal kömürü yakıp, ısınan infaz koruma memuru Seyit Ali Çetin (38) ile arkadaşı Cuma Öztarı (39) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, evin içinde mangal kömürü yakıp, ısınan infaz koruma memuru Seyit Ali Çetin (38) ile arkadaşı Cuma Öztarı (39) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Olay, Ergani ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ali Çetin ile Bursa'dan gelen arkadaşı Cuma Öztarı, dün akşam mangal kömürünü evin içinde yakıp, uyudu. İşe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları Çetin'i aradı fakat ulaşamadı. İhbar üzerine adrese giden polis, çilingir yardımı ile eve girdi. Ekipler, Çetin ile Öztarı'nın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü ile Çetin ve arkadaşının öldüğü belirlendi. Kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 2 kişi, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

KÖMÜRDEN ZEHİRLENEN İNFAZ KORUMA MEMURU VE ARKADAŞI ÖLDÜ

KÖMÜRDEN ZEHİRLENEN İNFAZ KORUMA MEMURU VE ARKADAŞI ÖLDÜ

KÖMÜRDEN ZEHİRLENEN İNFAZ KORUMA MEMURU VE ARKADAŞI ÖLDÜ

Sokakta tüfekle öldürüldü

Sokakta tüfekle öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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