Kömürcüler OSB kalkması için komisyon kuruldu

Seçim sürecinde Dilovası'nda kömürcüler OSB'nin kaldırılacağını müjdeleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile süreç resmi olarak başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya çıkarma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeye iyi haberle döndü. Kömürcüler OSB'nin kaldırılması ile ilgili önemli bir adımın atıldığını açıklayan Başkan Şayir, Bakanlık nezdinde komisyon kurulduğunu ve bu süreci komisyonun yakından takip edeceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde de Ankara'da bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Bakan müşaviri Ertuğrul Çalışkan, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ile toplantı yapıp süreci takip edecek komisyon üyelerini belirledi. Kurulan komisyonda, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akçay, Taşınmaz Geliştirme Daire Başkanı Ulaş Ankıtçı, Kocaeli Milli Emlak Daire Başkanı Hüseyin Akgül, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Edip Bingöl, Plan Proje Müdürü Yılmaz İnce, Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç bulunuyor.

Konuyla ilgili Ankara dönüşü açıklama yapan Başkan Şayir, "Bakanımız, Bakanlık Bürokratları, Kocaeli Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Başkanlıklarımız konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Seçimden önce halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için süreci gün itibari ile başlatmış bulunuyoruz. Ankara'da yaptığımız toplantıda süreci yakından takip edecek bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Kurulan komisyonda hem bakanlıktan hem de belediyemizden kişiler yer alacak. Bu komisyon üyeleri yer belirleme, belirlenen yerlerin alt yapısını araştırma, kurumlar arası yazışma ve sürecin takibini yapacak. Bakanlıktaki bürokratlar bakanımızı, Belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımız da belediyemizi dolayısıyla halkımızı bilgilendirecekler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA