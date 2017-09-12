Komşusunun Evindeki Yangını Gören Kadın, Kalp Krizi Geçirerek Öldü

Komşusunun evinde çıkan yangın onun sonu oldu. Yangını görünce kalp krizi geçirerek can verdi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN ALEVLER BİR ANDA EVİ SARDI

Yangın, saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Cengiz Akçaova'nın Yeşilyuva Mahallesi'ndeki iki katlı evinde çıktı. Çatı katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede yayıldı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINI GÖRÜNCE FENALAŞTI

Yanan evin yakınlarında oturan Ayşe Kütahya, komşusunun evinin yandığını görünce yaşadığı korku ve panik yüzünden rahatsızlandı. Yere yığılan Kütahya'nın fenalaştığını gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

KALP KRİZİ GEÇİREN KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kütahya'ya, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kalp masajı yapılan Kütahya, Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Bu arada, evde büyük çapta maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.