Komşusunun Evi Yandığını Görünce Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde komşusunun evinde yangın çıktığını gören 45 yaşındaki kadın, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.



Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Cengiz Akçaova'nın Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki katlı çatı katında bulunan elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın, bir anda evi sardı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durum itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. komşularının evi yandığını gören Ayşe Kütahya (45), korku ve panik yaşadı. Rahatsızlanan Kütahya, birden yere yığıldı. Kadının fenalaştığını gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Kütahya'nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kütahya, ambulansa Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.



Yangın nedeniyle evde maddi hasarların meydana geldiği belirtilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ