Komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
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Komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş

Komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de bir çifte ait park halindeki iki otomobili benzin dökerek yakan S.K., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip Adana'da yakalandı.

ESKİŞEHİR'de bir çifte ait park halindeki iki otomobili benzin dökerek yakan S.K., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip Adana'da yakalandı. S.K.'yi Adana'dan, otomobilleri kundaklaması için çiftin husumetli oluğu komşusunun getirttiği belirlendi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan R.P. ile eşi B.P.'ye ait park halindeki otomobiller, 10 Mayıs gecesi üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Soruşturma başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama olayının yaşandığı Mimar Sinan Sokak ve çevresindeki kameralardan yaklaşık 300 saatlik görüntü izledi. Ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Adana'ya kaçtığı tespit edilen S.K., Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ DE ESKİŞEHİR'DE YAKALANDIR.P. ile eşi B.P.'ye ait otomobilleri, daha önce yaşadıkları tartışma nedeniyle husumetli oldukları komşusu M.K.'nin kundaklattığı ortaya çıktı. M.K.'nin, şüpheli S.K.'yi, araçları kundaklaması için D.Ç. aracılığıyla Adana'dan çağırdığı belirlendi. S.K.'nin olay öncesi keşif yaptığı, benzini ise bidonla D.Ç.'nin temin ettiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında M.K., D.Ç. ve olayla bağlantısı olduğu saptanan M.S. de Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Her iki ildeki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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