Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi

EVREN, ANKARA (DHA) - KAYSERİ'de komşusu Evren Karaca'yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kahraman, iddianamedeki ifadesinde, ölen Karaca'nın kürekle kapısına vurduğunu, bunu tüfek sanıp ateş ettiğini belirtti.

Olay, 1 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Evren Karaca'nın oğlunun attığı top komşuları Faruk Kahraman'ın otomobiline isabet etti. Karaman çocuğa kızdı. Çocuk da durumu babası Evren Karaca'ya anlatınca iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca'yı vücudunun 4 yerinden yaraladı. Çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Faruk Kahraman ise tutuklandı.

Mahkeme iddianamaye kabul ederken, Faruk Kahraman, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.