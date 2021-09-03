Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
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Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş

Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de komşusu Evren Karaca'yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de komşusu Evren Karaca'yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, "Komşumuz olan Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bunu duyan çocuğun babası Faruk Kahraman bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle Evren Karaca'ya ateş açtım " dediği ortaya çıktı.

Olay, 1 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Evren Karaca'nın oğlu mahallede top oynamaya başladı. Komşuları Faruk Kahraman, topun otomobiline isabet etmesi nedeniyle çocuğa kızdı. Çocuğun durumu babası Evren Karaca'ya anlatmasıyla iki komşu arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma Faruk Kahraman'ın kapısının önünde kavgaya dönüştü. Faruk Kahraman evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca'yı vücudunun 4 yerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Karaca'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Faruk Kahraman ise polis ekiplerince yakalandı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM'Gözaltına alınan Kahraman'ın emniyetteki ifadesinde, "Evren Karaca ile evlerimiz yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Komşumuz olan Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bunu duyan çocuğun babası Faruk Kahraman ile tartışmaya başladık. Bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle Evren Karaca'ya ateş açtım. Pişmanım" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Evren Karaca ise dün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

     


Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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