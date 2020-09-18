Komşular arasında çıkan "Gürültü yaptın" tartışmasında kan döküldü
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Komşular arasında çıkan "Gürültü yaptın" tartışmasında kan döküldü

İzmir'de bir genç, 55 yaşındaki komşusu tarafından gürültü yapmaması için uyarılınca yaşlı adamı darbedip ardından bıçakladı.

18.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:47

İzmir'in Bornova ilçesinde Eray E'nin (21), komşusu Nimet Biricik'i kendisini gürültü yapmaması için uyarması üzerine darbedip bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Erzene Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre husumetli olan Nimet Biricik ile Eray E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eray E., Nimet Biricik'i önce darbetti ardından karnından bıçakladı.

"BEN GÜRÜLTÜ YAPMAMIŞTIM"

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biricik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Eray E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Eray E'nin ifadesinde, "Gürültü yaptığımı söyleyerek sessiz olmamı istedi. Ben gürültü yapmamıştım. Daha önceden de bu şekilde problemlerimiz vardı" dediği öğrenildi.

Komşular arasında çıkan 'Gürültü yaptın' tartışmasında kan döküldü

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Davut CAN
Davut CAN
DHA Editörü
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