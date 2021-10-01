Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve komşusuna şiddet uygulamıştı. Komşusunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Sezai, olay sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TUZLA, İSTANBUL (Snob Magazin) - Sezai sözlerinin çarpıtıldığını iddaa ederek "Basına çok kırgınım. Benim sözlerim çok başka şekilde çarpıtıldı. Sözlerimin devamında yazıldığı gibi birşey olmadığı için keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı dedim. Pişmanım tabii ki.. Beni saygılı yetiştiren ailemİ mahçup ettiğim için pişmanım. 41 yaşında ilk defa biriyle kavga ettim" dedi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini söyleyen Sezai "Ben normal hayatıma devam ediyorum. Sahnelere çıkıyorum, film teklifleri alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum? Onu bilmiyorum." diyerek hayatından pek memnun olmadığını belirtti.

Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, geçtiğimiz yıl tahliye olmuştu.

Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf

Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf

Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ebru Şallı Amelia Hamlin
Spor Ali Palabıyık Stefan Kuntz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:34:06. #1.12#