Komşusunu darp eden Halil Sezai'den flaş itiraf

TUZLA, İSTANBUL (Snob Magazin) - Sezai sözlerinin çarpıtıldığını iddaa ederek "Basına çok kırgınım. Benim sözlerim çok başka şekilde çarpıtıldı. Sözlerimin devamında yazıldığı gibi birşey olmadığı için keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı dedim. Pişmanım tabii ki.. Beni saygılı yetiştiren ailemİ mahçup ettiğim için pişmanım. 41 yaşında ilk defa biriyle kavga ettim" dedi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini söyleyen Sezai "Ben normal hayatıma devam ediyorum. Sahnelere çıkıyorum, film teklifleri alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum? Onu bilmiyorum." diyerek hayatından pek memnun olmadığını belirtti.

Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, geçtiğimiz yıl tahliye olmuştu.