15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı
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15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı

04.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:19

Konya'da şarj aleti almak için 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıkan Çiğdem Geldi'nin evinden altın, pırlanta ve paraların bulunduğu 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Altınlarının olduğu bazanın altına baktığında soyulduğunu anlayan Geldi, yetkililerden yardım istedi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, üst kat komşusundan cep telefonu şarj aleti almak için yukarı katan çıkan Çiğdem Geldi, yaklaşık 15 dakika sonra evine geldiğinde paralarının ve altınlarının olmadığını fark etti.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI

Durumu polis ekiplerine bildiren Çiğdem Geldi, 3 bin 500 lira parasıyla birlikte 1 adet beşi bir yerde, 1 adet zincir, 4 adet bilezik, 1 adet kelepçe bilezik, pırlantalar, 10 çeyrek altın, 4 gram altın ve ziynet eşyasını çaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BAZANIN ALTINDAN ÇALINDI

Olay günü üst kat komşusuna çıktığını ifade eden Çiğdem Geldi, "Aşağıya indikten sonra pazara gidecektim. Portmantoda paralarımın olmadığını fark ettim, hırsızlıktan şüphelendim. Tekrar yatak odama gidip bazanın altına baktığımda altın çantamın kesilerek altınlarımın alındığını fark ettim. Toplamda 100 bin liraya yakın param gitti, yetkililere sesleniyorum ve bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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