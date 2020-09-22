Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu
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Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu

Adana'da sabah erken saatlerde gelen ses üzerine balkona koşan vatandaşlar, bahçede ağaçlık alanda hareketsiz yatan komşularını görünce büyük üzüntü yaşadı.

22.09.2020 08:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:24

Adana'da 56 yaşındaki bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir apartmanda oturan vatandaşlar sabahleyin bir ses duyup balkona çıktıklarında bir erkek şahsın bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığını gördü.

Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu

Vatandaşlar aşağı inip baktıklarında şahsın birinci katta oturan komşuları 56 yaşındaki Özgür Evren Dönmez olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu

KOMŞULARI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Bu arada, balkona çıkıp Dönmez'in öldüğünü gören komşuları ise şok oldu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Dönmez'in düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Polis Dönmez'in psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Özgür Evren Dönmez'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
ADANA: Biz böyleyiz her gün haberimizi alırsınız.
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EİNSTEİN: Kimsede sormamış ölüden nasıl ses çıkmış diye canım Türkiyem
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
SEREN CANJ: Düşerken ses olmuş deli ya
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