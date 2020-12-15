Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor
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Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor

15.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:04

Adana'da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı. Komşusu, şahsın korona olmasına rağmen evine kadın aldığını belirtip, "Bana korona bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde iddiaya göre, yeni tip koronavirüse yakalanan İsmail Yalaz evinde karantinaya alındı.

'KORONA OLMASINA RAĞMEN EVİNE KADIN ALDI'

Ancak komşusu İsmail Taş'ın iddiasına göre Yalaz karantina kurallarına ihlal edip eve kadın da aldı, evden dışarı da çıktı. Bu nedenle Yalaz ile Taş tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönünce Yalaz darp edildiğini öne sürdü. Taş, kimseyi darp etmediğini Yalaz'ın koronalı olmasına rağmen evine kadın aldığını söyledi.

"VİRÜS BULAŞTIRDIYSA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Şahsın kendi evine gelerek küfür ettiğini belirten Taş, "Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

İsmail Yalaz ise gece eve girip bin lirasının çalındığını parayı alının da İsmail Taş olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Bu nedenle olay yerine gelen polis, Yalaz'a sosyal mesafeli durarak ifadesini aldı.

Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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