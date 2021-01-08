Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü
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Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü

08.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:09
Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Binali Tören (91), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Binali Tören (91), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Şenkaya'nın Yazılı Mahallesi'nde, Binali Tören'in tek başına yaşadığı evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Tören'e yardım etmek isteyen komşuları, demir kapı ve demir korkuluk bulunan pencereler sebebiyle eve giremedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Binali Tören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının sobadan sıçrayan  kıvılcım nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor.


Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü
Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü
Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü
Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

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