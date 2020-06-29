Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı
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Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı

Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında çıkan bahçe duvarı örme kavgasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

29.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:13

Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında çıkan bahçe duvarı örme kavgasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesinde yaşandı. İddiaya göre Altınova kırsal Mahallesinde yasayan iki komşu aile arasında dün bahçe duvarı örme tartışması yaşandı. Mahallelinin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Taraflar Birecik merkezdeki Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesinde karşılaştı. Burada yeniden alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri bıçakların kullanıldığı kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralanan Murat Y., Salih A., Mustafa K., Resul K., Ali A., Mehmet S., Mehmet T., Müslüm A., Müslüm K., Kadir K., Abuzer Alper A., Savaş A. ve İsmet Y. ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşular duvar için birbirine girdi: 2'si ağır, 13 yaralı

Kaynak: İHA

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