Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan - Haberler | Güncel

Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı Bursa'da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan sopa, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

BURSA - Bursa'da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan sopa, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga hastanede de sürerken, güvenlik güçleri önlem aldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 1'i ağır toplam kişi 4 yaralandı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga hastanede de devam ederken, güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Komşular arasında satırlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan

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