Komşu kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
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Komşu kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

11.12.2020 00:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:30
Komşu kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Aydın'ın Çine ilçesinde komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Çine ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.T., M.T., İ.A. ve H.A. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.T. ve M.T. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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