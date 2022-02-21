Komisyonlar Demirci'de toplandı

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Kurum yöneticileri ve tarım ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının da ziyaret edildiği ilçe temaslarında tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Hayvancılık ve Orman ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları karma komisyonları, "Tarım ve hayvancılık konularında il genelinde ihtiyaç ve taleplerin yerinde incelenerek bir rapor haline getirilmesi ve bölgemizde tarım ve hayvancılığı kalkındırmak amacıyla hibe, destek ve yatırımlara katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması" ile ilgili rapor doğrultusunda Demirci ilçesini ziyaret etti. Demirci temasları kapsamında komisyon üyeleri, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Komisyon üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da eşlik etti.

Demirci Ziraat Odası'ndan Büyükşehir'e Teşekkür

Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaretinin ardından Kara Oklar Ekolojide Hayat Çiftliği'nde tarım temsilcileri ve üreticilerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve İlçe Tarım Müdürü İslam Köse de katıldı. Tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, katılımcıların talepleri de dinlendi. Toplantının ardından komisyon üyeleri ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Demirci Ziraat Odası'nı da ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'ya plaket takdim etti.

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