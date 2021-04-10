Komiser yardımcısı ile polis memuru 10 Nisan'da evlendi
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Komiser yardımcısı ile polis memuru 10 Nisan'da evlendi

Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN - Haberler | Güncel
Komiser yardımcısı ile polis memuru 10 Nisan'da evlendi

KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Eşref Demir ile polis memuru Merve Göze, 10 Nisan Polis Haftası'nda evlendi.

KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Eşref Demir ile polis memuru Merve Göze, 10 Nisan Polis Haftası'nda evlendi.

10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yılında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Eşref Demir ile polis memuru Merve Göze, hayatlarını birleştirdi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Lekesiz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Başkomiser Vehbi Özdil yaptı.Belediye Başkanı Kesimoğlu, "Her iki emniyet mensubumuza sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir evlilik hayatı diliyor, değerli müdürümüze, cumhuriyet savcımıza ve başkomiserimize şahitlikleri için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.


Komiser yardımcısı ile polis memuru 10 Nisan'da evlendi
Komiser yardımcısı ile polis memuru 10 Nisan'da evlendi
Komiser yardımcısı ile polis memuru 10 Nisan'da evlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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