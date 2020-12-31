Komik yılbaşı mesajları! En komik, iğrenç 2021 yılbaşı mesajları, sözleri

Komik yılbaşı mesajları! İlginç yılbaşı mesajları, yılbaşı karikatürleri, yılbaşı capsleri sosyal medyada ilgi görüyor. Zira yılbaşını evlerinden geçiren vatandaşlar, yakınlarının yeni yılını Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter ve SMS aracılığıyla mesaj göndererek tebrik ediyor. İşte, birbirinden eğlenceli yılbaşı mesajları...

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Bu güzel sayfada sizler için en güzel komik yılbaşı mesajlarını hazır ettik. Sayfadaki komik yeni yıl mesajlarını ve sözlerini instagram ve whatsapp ile ya da kısa mesaj ile paylaşın.

KOMİK YENİ YIL MESAJLARI 2021

1. 2020 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2021 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.

2. 2020 de bitti 2021 da biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.

3. Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.

4. Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.

5. Koronayı şutla, yeni yılı kutla. Hoş geldin 2021!

6. 1980'de içilen kahvelerin hatırı dolmuştur. Herkese duyurulur!

7. Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle.

8. 31 Aralık da kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar.

9. Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.

10. 2021 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor).

Komik yılbaşı mesajları!

Adam, bu yılbaşı soğuk geçecek demiş. Sanki arada bir haziran ayına denk geliyor!

Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.



2020'e elveda, 2021'a merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.

İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl doğurdu.

Dertlerin zerre kadar ufak, sevinçlerin deniz kadar büyük olsun, yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.



Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

Komik yılbaşı mesajları!

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.

2021'u manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle.

Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.

Kim bu dünyada yaparsa yılbaşını baş tacı, maazallah öteki dünyada girer g..tüne süslediği çam ağacı.

2020 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2021 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.

Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk, para getirsin. Getirmezse koy go.une gitsin. Daha 2022 var 2023 var.

Komik yılbaşı mesajları!

Ot gibi geçen bir yılın daha sonuna geldik. Bu yılın böyle geçmesinde emeği geçen herkesin Allah'tan cezasını dilerim. Çok amin!

Kız arkadaşımı o kadar seviyorum ki eskimesin diye 2019 yılında başkalarının kız arkadaşlarını kullanıyorum.

Dertlerin pipin kadar ufak, sevinçlerin popon kadar büyük olsun, noel baba dtüne koysun, yeni yılın kutlu olsun.

Akşam içip içip azıtmayın, bu gece eğlenmek zorundasın diktasıyla gerçekten eğlenmeyip bunu bastırmak için daha da azmayın. Kısacası akıllı olun, adam olun!

Yeni yılda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kadar güzel günleriniz, Galatasaray'ın borcu kadar çok paranız, Beşiktaş'ın seyircisi kadar az derdiniz olsun. Mutlu yıllar.

Komik yılbaşı mesajları!

Görüyorum. Bu yıl yaşamında büyük değişikler olacak. Bol bol gezecek, okuyacak, film izleyecek, kendine vakit ayıracaksın. Not: Gönderen patronun, kovuldun.

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar.



Sevgilinle öpüş mutlu olsun, bira iç köpüklü olsun, gece taksime git kızlar senin olsun, gece gündüz öğlen ders çalış karnenin hepsi 5 olsun, sevgiline pırlanta al şok olsun. Laf olsun torba dolsun, 2021'in kutlu olsun, bunu herkese yollamayan top olsun.