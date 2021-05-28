KOMEK'ten "Konya'da Tramvay" Albümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

KOMEK'ten "Konya'da Tramvay" Albümü

KOMEK'ten 'Konya'da Tramvay' Albümü
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK Fotoğraf Atölyesi, kursiyerlerin çektiği 42 fotoğraftan oluşan "Konya'da Tramvay" albümü çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bir yandan istihdama katkı sağlarken bir yandan da kursiyerlerin kişisel gelişimleri ile Konya'daki sosyal ve kültürel hayata katkıda bulunuyor.

Daha önce adından söz ettiren başarılı çalışmalara imza atan KOMEK Fotoğraf Atölyesi, son olarak 42 fotoğraftan oluşan "Konya" adlı albüm çalışmalarının 10'uncusu olan "Konya'da Tramvay" albümünü Konyalılarla buluşturdu. Şehrin bir ucundan diğer ucuna yolcu taşıyan tramvaylar ve geçtiği güzergahların fotoğraf sanatının güçlü ve estetik dili kullanılarak anlatılması fotoğraf severlerden tam not aldı.

Birçok branş ve alanda eğitimlerine devam eden KOMEK'te Temel Fotoğraf Çekimi ve Uygulamaları Kursu en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Temel fotoğraf çekimi eğitimi alan kursiyerlerden oluşan KOMEK Fotoğraf Atölyesi de bu kapsamda 2015 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor.

Uzman fotoğraf eğitmenleri koordinesinde yapılan atölye çalışmaları kapsamında fotoğraf çekim eğitimleri, uygulamalar, seminerler, geziler, fotoğraf sanatçıları ile söyleşiler gerçekleştirilirken; belirlenen konularla ilgili fotoğraf, kitap ve albümleri çıkarılıyor, açılan sergilerle Konya'nın görsel güzellikleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Bültenler

Hamile karısını 'Bebek benden değil' diyerek öldüren eş, bebeğin babası çıktı
Hamile karısını "Bebek benden değil" diyerek öldüren eş, bebeğin babası çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Sarıgül
Magazin Murat Boz Demet Evgar Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOMEK'ten "Konya'da Tramvay" Albümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 14:38:41. #1.15#

title