Komedyen Chris Rock'tan koronavirüse yakalanan Donald Trump'a beddua: Kalbim seninle kovid

ABD'de Saturday Night Live televizyon programına katılan komedyen Chris Rock, koronaya yakalanan ABD Başkanı Donald Trump için "Kalbim seninle kovid. Trump'a uzun iyileşme süreci diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saturday Night Live (SNL) televizyon programı, koronavirüs nedeniyle evden oynamak zorunda kalmasının ardından ilk kez stüdyoya döndü. İlk bölümün sunucusu olan Chris Rock ise açıklamalarıyla dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre: Açılış skecinin ardından sahneye çıkan Rock'ın "Başkan Trump, Covid tanısıyla hastanede... Ve kalbim seninle Covid" sözlerine seyirciler kahkaha ve alkışlarla karşılık verdi.

"ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM AMA UZUN İYİLEŞME SÜRECİ DİLİYORUM"

Şovun hafta sonu haberler kısmında yeniden konuşan Rock, "Trump'tan nefret ettiği açık olan tüm bu insanların 'Geçmiş olsun' dediğini görmek çok garip. Sanırım pek çoğu, ilk dilekleri gerçekleştiği için suçlu. Elbette, başkanın ölmesini istemiyorum. Açıkçası kendisine çok uzun bir iyileşme süreci diliyorum" ifadelerini kullandı.