Komedyen Chris Rock'tan koronavirüse yakalanan Donald Trump'a beddua: Kalbim seninle kovid
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komedyen Chris Rock'tan koronavirüse yakalanan Donald Trump'a beddua: Kalbim seninle kovid

05.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:06

ABD'de Saturday Night Live televizyon programına katılan komedyen Chris Rock, koronaya yakalanan ABD Başkanı Donald Trump için "Kalbim seninle kovid. Trump'a uzun iyileşme süreci diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saturday Night Live (SNL) televizyon programı, koronavirüs nedeniyle evden oynamak zorunda kalmasının ardından ilk kez stüdyoya döndü. İlk bölümün sunucusu olan Chris Rock ise açıklamalarıyla dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre: Açılış skecinin ardından sahneye çıkan Rock'ın "Başkan Trump, Covid tanısıyla hastanede... Ve kalbim seninle Covid" sözlerine seyirciler kahkaha ve alkışlarla karşılık verdi.

"ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM AMA UZUN İYİLEŞME SÜRECİ DİLİYORUM"

Şovun hafta sonu haberler kısmında yeniden konuşan Rock, "Trump'tan nefret ettiği açık olan tüm bu insanların 'Geçmiş olsun' dediğini görmek çok garip. Sanırım pek çoğu, ilk dilekleri gerçekleştiği için suçlu. Elbette, başkanın ölmesini istemiyorum. Açıkçası kendisine çok uzun bir iyileşme süreci diliyorum" ifadelerini kullandı.

Komedyen Chris Rock'tan koronavirüse yakalanan Donald Trump'a beddua: Kalbim seninle kovid
Haber Yorumları (1)
TAYYAR DURDEN: Allah Trump Reis''i kurtarsın, acil şifa versin inşallah. O giderse dünya istikrarsızlığa sürüklenir, beka tehlikeye girer.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Burak Özçivit Özge Özpirinçci
Spor Babel Falcao Arda Turan Fatih Terim Steven Gerrard
Daha Fazla Asker Mersin Kadıköy Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komedyen Chris Rock'tan koronavirüse yakalanan Donald Trump'a beddua: Kalbim seninle kovid - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 10:06:29. #1.15#
title