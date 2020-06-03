Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
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Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil esnasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

03.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:56

Cem Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, magazin haberleri yayımladığını iddia eden bir internet sitesi ve sosyal medya hesabının adını vererek dava açacaklarını belirtti.

"ELBET BİR ÖDÜLÜ OLMALI

Ünlü komedyen paylaşımında "Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
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