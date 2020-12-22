Komedi dizisi için Kovid-19 tedbirleri altında "kayıt" dediler
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Komedi dizisi için Kovid-19 tedbirleri altında "kayıt" dediler

22.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:01

Komedi dizisi için Antalya'da buluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında çekimler gerçekleştirdi.

Komedi dizisi için Antalya'da buluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında çekimler gerçekleştirdi.

Faust Yapım tarafından dijital platformlarda yayımlamak üzere çekimleri yapılan "İki buçuk mafya" adlı dizide, Selahattin Taşdöğen, Şevki Özcan, Ozan Turan ile sosyal medya fenomeni "Youtuber" Emre Gül, Deniz Toma, İlyas Yıldır, Mehmet Uğur Erdem, Yakup Gül gibi oyuncular rol aldı.

Yapımcılığını Zekeriya Çiftçi, genel koordinatörlüğünü Mehmet Beşe, yönetmenliğini Cengizhan Uluocak, görüntü yönetmenliğini Burak Ekmekçi, sanat yönetmenliğini Ahmet Semih Uğur'un üstlendiği projenin Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerinde sona gelindi.

Yapımcı Çiftçi, AA muhabirine, mezarlık sahnesi çekimlerinin Arapsuyu Mahallesi Mezarlığı'nda yapıldığını ve çekimleri birkaç gün içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Adana'dan Antalya'ya geldiklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Benim daha önce yazdığım bir proje vardı. Komedi dizisi projemi mekan açısından çok zengin olan Antalya'da hayata geçirmek istedik. Dizimiz yaklaşık 100 kişiye yakın bir kadroya sahip. Kadroyu geniş tuttuk. Konyaaltı, Muratpaşa, Belek gibi Antalya'nın farklı yerlerini çekim mekanı olarak seçtik. Dijital platformlarda yayınlanmak üzere dizimizin çekimleri devam ediyor."

Dizi setine Kovid-19 ayarı

Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini sette uyguladıklarını vurguladı. Salgın nedeniyle gerek olmadıkça ekipteki herkesi sete almadıklarını dile getiren Çiftçi, sahnesi olanlar ile hangi ekipman kullanılacaksa onun görevlilerinin çekim alanında bulunduğuna dikkati çekti.

Zekeriya Çiftçi, kısıtlamanın olduğu günlerde çekimler noktasında daha rahat çalışmalar yapabildiklerini söyledi.

Bazen çekim yapılacak yerlerde kendilerine zorluk çıkaran kişilerle karşılaşabildiklerini aktaran Çiftçi, herkesin sinema, dizi sektörüne daha duyarlı olmasını istedi.

"Hava güzel, oyuncular enerjik"

Genel koordinatör Mehmet Beşe ise projeye Antalya'da başlangıç yaptıklarını, tüm ekibin özveriyle çalıştığını, ortaya güzel bir dizi çıkacağına inandıklarını kaydetti.

Yönetmen Cengizhan Uluocak da çekimlerin sorunsuz devam ettiğini belirterek, "Hava güzel. Oyuncularımız enerjik. Umarım 'İki buçuk mafyayı' seyircilerimiz beğenecek." dedi.

Dizinin başrol oyuncularından "Youtuber" Emre Gül, çekimlerin çok güzel geçtiğini belirterek, "Kendi karakterime yansıyan bir karakteri oynadığım için çok eğleniyorum." ifadesini kullandı.

Ozan Turan da dizinin ailece izlenebileceğini dile getirerek, "Senaryo süper, oyuncular çok iyi. Biz çekimler sırasında çok eğlendik. İzleyenlerde çok eğlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Komedi dizisi için Kovid-19 tedbirleri altında 'kayıt' dediler
Komedi dizisi için Kovid-19 tedbirleri altında 'kayıt' dediler
Komedi dizisi için Kovid-19 tedbirleri altında 'kayıt' dediler
Komedi dizisi için Kovid-19 tedbirleri altında 'kayıt' dediler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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