Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!

06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:59

Şehirli zarif kadınlara özel tasarımlar hazırlayan Qras, tulum modelleri ile özel bir seçenek sunuyor. Siyah tulum, beyaz tulum ve özel renk seçenekleriyle alternatifler sunan bayan tulum modelleri, tesettür tulum modelleri ve abiye tulum modelleri formlarına dönüşerek bayan tulum modellerine yeni bir bakış açısı getiriyor. İşte kombineleri rahatlatan tulum modelleri…

EKOSE DESEN ŞIKLIĞI

Kadın tulum modellerinde klasik tarzı ile öne çıkan "Ekose Desen Pamuklu Tulum" günlük hayata ve iş hayatına uyum sağlayan yapısı ile gardıroplarda özel bir yere sahip. Hem şık hem de sade bir görünüme sahip olan ekose tulum modelinde Qras'ın minimal çizgiler dikkat çekerken rahat tasarımı ile işlevsel kullanım özelliği bayanlara özgür giyim olanağı sağlıyor.

MİNİMAL TASARIMLI TULUM MODELLERİ

Sosyal kadınların giyim tercihi Qras, tulum modellerinde beklentilerin üzerine çıkıyor. Zarif ve şık görünümlü minimal tulum tasarımlara imza atan Qras, Siyah Aller Detaylı Tulum, Mavi Aller Detaylı Tulum ve Yeşil Aller Detaylı Tulum modelleri ile özel davetlerde, iş hayatında ve günlük hayatta rahatlıkla tercih edilebilecek tulum seçenekleri sunuyor. Tulum arayışında olanlara hazırladığı özel tulum modelleri sunan Qras, kapalılar için tulum, tesettür tulum, tulum modelleri genç giyim, yazlık tulum, tulum abiye olarak kullanılabilen özel tasarımlı tulum bayan modelleri sunuyor.

TULUM MODEST KADININA UYARLANDI!

Klasik giyim seçeneği olan tulum, minimal çizgilerle modest kadınına uyarlandı. Zarafetin ön planda olduğu tasarımlarda sadelik ve şıklık bir araya geldi. Farklı model ve beden seçeneklerinin sunulduğu tasarımlar, her mevsime ve her ortama uygun tarzı ile fonksiyonel kombinler oluşturmaya da olanak sağlıyor.