Kombilere Bakım Uyarısı

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat Temsilcisi Tahir Demirel, kombi bakımlarının yakıt tüketimini azaltacağını söyledi.





Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz mevsimi boyunca kullanılmayan kombilerde gaz enjektörlerinde tozlanmadan dolayı yanmada sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek, "Bakımı sırasında filtre ve fanların temizliği büyük önem taşır. Filtre temizliği yapılmadığı zaman sıcaklığın 50 dereceye ayarlanması durumunda, radyatöre giden sıcaklıkta aynı dereceye ulaşılamayacaktır. Bu durum kombinin daha fazla yakıt tüketmesine sebep olacaktır." diye konuştu.



Kullanıcıların kombi bakımlarını kendi başlarına yapamayacaklarını vurgulayan Demirel şunları kaydetti:





"Kombilere bakım işlemlerinin yetkili servis ve uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Çünkü gaz, yanlış kullanıldığı zaman tehlikelidir. Bunu da yetkili, ehil kişilerin yapmasında fayda vardır. Kombi bakımlarının yetkili servislerle yapılması da çok önemlidir. "