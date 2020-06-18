Komandolar mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor
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Komandolar mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor

Komandolar mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren Komandolar, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.

18.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:38

Komandolar mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren Komandolar, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren Kahraman Komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

Komandolar mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

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