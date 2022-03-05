Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'de yaşandı. 42 yaşındaki Kate Green isimli kadın, kanama sonucu beyninde meydana gelen hasar nedeniyle komaya girdi. Doktorların hayatından umudunu kestiği ve yapacak bir şey olmadığını söylediği kadın, yaşamına makineye bağlı olarak devam etti.

FİŞİNİ ÇEKMEYE KARAR VERDİLER

Aylardır makineye bağlı yaşayan kadında herhangi bir gelişme göremeyen doktorlar, Kate'nin kocasıyla da konuştuktan sonra fişini çekmeye karar verdi. Tüm hazırlıkları gerçekleştiren doktorlar, fişi çektiklerinde hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

KENDİLİĞİNDEN NEFES ALDI

Kate Green fişinin çekilmesinin ardından anlam verilemeyen şekilde nefes alıp vermeye başladı. Ailesi ve çocukları iyileşmeye başlayan Kate'nin bir an önce eve geri dönmesi için sabırsızlanıyor.

HAVUZDAN DÖNDÜĞÜNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Kate'nin geçtiğimiz Ekim ayında çocuklarıyla birlikte gittiği havuzdan döndükten sonra bir anda yere yığıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kadının beyin kanaması geçirdiği ve beyninde hasar oluştuğu tespit edildi.