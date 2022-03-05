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Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

İngiltere'de beynindeki rahatsızlık nedeniyle uzun süredir komada olan ve makineye bağlı yaşayan Kate Green'in fişinin çekilmesine karar verildi. Tam fişin çekildiği sırada kadının kendiliğinden nefes aldığını gören doktorlar, yaşadıkları durum karşısında hayrete düştü.

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'de yaşandı. 42 yaşındaki Kate Green isimli kadın, kanama sonucu beyninde meydana gelen hasar nedeniyle komaya girdi. Doktorların hayatından umudunu kestiği ve yapacak bir şey olmadığını söylediği kadın, yaşamına makineye bağlı olarak devam etti.

Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

Aylardır makineye bağlı yaşayan kadında herhangi bir gelişme göremeyen doktorlar, Kate'nin kocasıyla da konuştuktan sonra fişini çekmeye karar verdi. Tüm hazırlıkları gerçekleştiren doktorlar, fişi çektiklerinde hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

Kate Green fişinin çekilmesinin ardından anlam verilemeyen şekilde nefes alıp vermeye başladı. Ailesi ve çocukları iyileşmeye başlayan Kate'nin bir an önce eve geri dönmesi için sabırsızlanıyor.

Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

Kate'nin geçtiğimiz Ekim ayında çocuklarıyla birlikte gittiği havuzdan döndükten sonra bir anda yere yığıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kadının beyin kanaması geçirdiği ve beyninde hasar oluştuğu tespit edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hastane, Dünya, Haberler

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