Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı - Haberler
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Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı

Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'da yaşayan Ayşe Demir (59) kolunu, hamur yoğurma makinesine kaptırdı.

YALOVA (DHA) - YALOVA'da yaşayan Ayşe Demir (59) kolunu, hamur yoğurma makinesine kaptırdı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, makineyi keserek Demir'in kolunu kurtardı.

Olay, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kadının kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdığı ihbarı yapıldı. Olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, makineyi keserek Ayşe Demir'in kolunu kurtardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in elinde kırık ile eziklerin oluştuğu belirtildi.


- Yalova
Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı

Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı

Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı

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Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Son Dakika Haberleri

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