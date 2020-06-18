Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
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Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kolonya içerek intihara kalkışan Ahmet Çete (65), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki odasının camından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
18.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:27

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kolonya içerek intihara kalkışan Ahmet Çete (65), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki odasının camından  kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Bereketler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde evinde kolonya içerek intihar girişiminde bulunan Ahmet Çete, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çete, Acil Servis'te yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanenin 3'üncü katındaki göğüs hastalıkları servisine yatırıldı. Hasta bakıcı H.C. de tedbir amaçlı Çete'nin başında nöbetçi olarak bırakıldı. Çete, sabah saatlerinde tedavi gördüğü odanın bahçe kısmında, kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çete'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından  Çete'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Çete'nin hastanenin 3'üncü katındaki odasının camından atladığı belirlenirken, hasta bakıcı H.C. gözaltına alındı. H.C.'nin emniyetteki sorgusunda, Çete'nin düştüğü sırada kendisinin odada bulunduğunu ancak uyuyakaldığını, uyandığında da odanın camının açık olduğunu ve pencereden baktığında Çete'yi yerde hareketsiz yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Hasta bakıcı H.C., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Çete'nin cenazesi Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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