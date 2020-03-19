Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve Kolonya Cumhuriyeti özeti!
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Amerika Birleşik Devletleri, Mengen, Kepez, Sinema, Güncel

Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve Kolonya Cumhuriyeti özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kolonya Cumhuriyeti filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Kolonya Cumhuriyeti filmi hakkında Kolonya Cumhuriyeti konusu, Kolonya Cumhuriyeti özeti ve Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Kolonya Cumhuriyeti filminin detayları…

19.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:38
Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve Kolonya Cumhuriyeti özeti!

Kolonya Cumhuriyeti filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Kolonya Cumhuriyeti filmini izleyecek olanların merak ettiği Kolonya Cumhuriyeti konusu nedir, Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler ve Kolonya Cumhuriyeti özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN ÖZETİ

İl olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen Başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve sonrasında Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Mengen bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarıyla karşılaşır ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alır.

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Kepez

Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut

Tür: Komedi, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Eray Akyamaner

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

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