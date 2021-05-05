Kolombiyalı ünlüler, ülkedeki vergi reformu karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi
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Kolombiyalı ünlüler, ülkedeki vergi reformu karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi

Kolombiyalı ünlüler, ülkedeki vergi reformu karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Shakira, Radamel Falcao ve Maluma'nın aralarında bulunduğu Kolombiyalı ünlüler, ülkede bir haftadır devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Shakira, Radamel Falcao ve Maluma'nın aralarında bulunduğu Kolombiyalı ünlüler, ülkede bir haftadır devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Çok sayıda ünlü, Kolombiya'da vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 846 kişinin yaralandığı olaylara tepki göstererek sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir annenin tek çocuğunu vahşet yüzünden kaybetmesi kabul edilemez. Mermiler asla acı çekenlerin sesini kesemez. Kendi feryadımıza sağır olmamalıyız." dedi.

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao da "İnsan haklarını ihlal eden her eylemi reddediyorum." ifadesini kullandı.

Barışçıl gösteri hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Falcao, "Geçen hafta sonu olan olaylara ilişkin şaşkınlığımı ve endişemi ifade ediyorum. Hayatını kaybedenler, yaralananlar ve ailelerini kaybedenlerle dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.

"J Balvin" adıyla tanınan sanatçı Jose Alvaro Osorio Balvin ve "Maluma" olarak bilinen şarkıcı Juan Luis Londono Arias da Instagram'dan yaptıkları paylaşımda, söz konusu şiddet olayları nedeniyle üzüntü ve endişelerini dile getirdi.

Kolombiya Ombudsman Ofisi, dün Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına dayanarak 28 Nisan'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1'i polis 19 kişinin öldüğünü, 846 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Başta Medellin kenti olmak üzere Cali ve Barranquilla'da da meydanlara yürüyen binlerce kişi, hükümeti ve polisin göstericilere tavrını protesto etmiş, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler ile göstericiler arasında, Bogota'nın bazı bölgelerinde çatışmalar çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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