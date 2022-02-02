Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor

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Genel görüntüler Dünyanın birçok noktasına robotlarla kargo teslimatı yapan Kolombiyalı teknoloji şirketi Kiwibot, altyapısını güçlendirmeyi ve operasyonlarını daha geniş coğrafyaya yaymayı hedefliyor. ABD'de 15 lokasyonda faaliyet gösteren şirket, şu anda faaliyetlerini Orta Doğu ve Dubai'ye genişletiyor. Kiwibotlar, uygulamalar aracılığıyla özellikle üniversite kampüslerinde, alışveriş merkezlerinde ve ev teslimatlarında çalışıyor. Şirketin yönetim ve üretim merkezi Kolombiya'nın Medellin kentinde bulunmaktadır.