Kolombiyalı itfaiyeci, Kovid-19'a dikkat çekmek için "Evde kal" isimli rap parçası besteledi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevli İtfaiye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci boyunca bulaşıcı hastalıklara müdahale konusunda yetkinlik tabanlı eğitim uygulamasına katıldı.
25.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:30
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevli İtfaiye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci boyunca bulaşıcı hastalıklara müdahale konusunda yetkinlik tabanlı eğitim uygulamasına katıldı. İtfaiyeci Oscar Andres Ramires ise koronavirüs salgını sürecinde "Evde kal" isimli bir rap parçası yazdı. Yazdığı parçayla duyarlılık yaratmak istediğini söyleyen Ramires, insanların getirilen kısıtlamalar uyması gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA