Kolombiya Savunma Bakanı Botero, 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası istifa etti

07.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:13

Kolombiya'da Savunma Bakanı Guillermo Botero, hava kuvvetlerinin ağustos ayında düzenlediği bir saldırıda 18 yaşından küçük sekiz çocuğun ölümünü kamuoyundan gizlediği gerekçesiyle artan baskılar üzerine istifa etti.



Konuyla ilgili Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşen 71 yaşındaki Bakan, yapılan operasyonun gerekli olduğunu belirterek, saldırının düzenlendiği kampta küçük yaşta çocukların olduğunu bilmediklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle