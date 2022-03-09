Kolombiya'nın Medellin kentinde kedili kahve dükkanı kedi sever müşterilerini ağırlıyor - Haberler

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Kolombiya'nın Medellin kentinde kedili kahve dükkanı kedi sever müşterilerini ağırlıyor

AA - Tatiana Nino - Güncel
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Kedi Kafe binası Kedi Kafe tabelası Kedilerden detaylar Liliana Zuluaga ile röportaj Kafeye gelen müşterilerin kedileri sevmesi ve ilgilenmesi Kedi Kafeden detaylar Kolombiya'nın Medellin kentinde, Liliana Zuluaga isimli bir kadın girişimci sahiplendiği 5 kedisi ve kedi severler...

Kedi Kafe binası

Kedi Kafe tabelası

Kedilerden detaylar

Liliana Zuluaga ile röportaj

Kafeye gelen müşterilerin kedileri sevmesi ve ilgilenmesi

Kedi Kafeden detaylar Kolombiya'nın Medellin kentinde, Liliana Zuluaga isimli bir kadın girişimci sahiplendiği 5 kedisi ve kedi severler tarafından sahiplendirilmeyi bekleyen 10 kedisi ile 5 yıldır yürüttüğü "La Gatoria" kahve dükkanı ile müşterilerini ağırlıyor. Zuluaga, lösemi hastası ve rahatsız kedilerin yaşam koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olmak ve tedavileri için gelir oluşturmak için bir dükkan açtı.

Kolombiya'nın Medellin kentinde kedili kahve dükkanı kedi sever müşterilerini ağırlıyor

Kolombiya'nın Medellin kentinde kedili kahve dükkanı kedi sever müşterilerini ağırlıyor

Kolombiya'nın Medellin kentinde kedili kahve dükkanı kedi sever müşterilerini ağırlıyor

AA / Tatiana Nino - Güncel

Kolombiya, Röportaj, kedi, Güncel, Haberler

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