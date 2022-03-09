Kolombiya'nın Medellin kentinde kedili kahve dükkanı kedi sever müşterilerini ağırlıyor
AA - Tatiana Nino - Güncel
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Kedi Kafe binası Kedi Kafe tabelası Kedilerden detaylar Liliana Zuluaga ile röportaj Kafeye gelen müşterilerin kedileri sevmesi ve ilgilenmesi Kedi Kafeden detaylar Kolombiya'nın Medellin kentinde, Liliana Zuluaga isimli bir kadın girişimci sahiplendiği 5 kedisi ve kedi severler...
Kedi Kafe binası
Kedi Kafe tabelası
Kedilerden detaylar
Liliana Zuluaga ile röportaj
Kafeye gelen müşterilerin kedileri sevmesi ve ilgilenmesi
Kedi Kafeden detaylar Kolombiya'nın Medellin kentinde, Liliana Zuluaga isimli bir kadın girişimci sahiplendiği 5 kedisi ve kedi severler tarafından sahiplendirilmeyi bekleyen 10 kedisi ile 5 yıldır yürüttüğü "La Gatoria" kahve dükkanı ile müşterilerini ağırlıyor. Zuluaga, lösemi hastası ve rahatsız kedilerin yaşam koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olmak ve tedavileri için gelir oluşturmak için bir dükkan açtı.