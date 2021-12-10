Kolombiya'nın Arauca kentindeki kakao üreticileri

Kolombiya'nın Arauca kentinde 6.500'den fazla aile geçimlerini kakao üretimiyle sağlıyor.

Kolombiya'da hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasından sonra bölgede Farc'ın eskiden kullandığı arazilere kakao ekimi yapılmaya başlandı ve 7,000 hektarlık kakao üretim alanı bugün var olan 18,000 hektara kadar çıktı. Venezüela ile sınır komşusu olan kentteki kakao üreticileri, kakao meyvelerini kırıp soyduktan sonra tohumlarını Finca Villa Gaby'e fermantasyon işlemi için gönderiyorlar.